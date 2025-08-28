Ligue des Champions : le PSG, l’OM, l’AS Monaco, le Real Madrid et le FC Barcelone connaissent leurs adversaires !
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Alexandre Corboz
28 août 2025

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz reçoit l’agent de joueurs, Fitzgérald Thomas pour évoquer l’OL – OM de dimanche soir et le sprint final d’un Mercato qui se conclut le 1 septembre à 20h.

L’émission de cette semaine se déroule en trois parties. Tout d’abord nous évoquerons le début de saison réussi des Gones avec un focus sur la recrue Tyler Morton, arrivé de Liverpool pour 10 M€ et auteur de deux excellents matchs. Nous nous attarderons ensuite sur les choix attendus du côté de Paulo Fonseca pour le très attendu OL – OM de ce dimanche soir.

Une fin de Mercato agitée

Dans la deuxième partie, Fitzgérald Thomas nous donne son décryptage du Mercato de l’OL à l’approche d’un sprint final qui s’annonce épique entre la volonté des Gones de vendre pour 40 M€ et les nombreux besoins restants à pourvoir sur la fin. Nous nous attarderons également sur le cas et le profil de Facundo Buonanotte (Brighton) que Lyon espère récupérer à droite de son attaque.

Enfin, dans l’ultime chapitre de notre émission de 1h15, Fitzgérald Thomas reviendra sur sa riche histoire dans le football, de ses liens très forts avec le regretté Pape Diouf et Abédi Pelé en passant par son incursion aux USA et son court passage de scout à l’OM. Ce grand supporter de l’OL a su faire son trou dans un monde gouverné par les agences et il juge l’évolution de son métier.

