Face à l’Atalanta, l’OM a beaucoup déçu, et a également rappelé à certains le football pratiqué par… Jean-Louis Gasset et Gennaro Gattuso.

Après deux défaites en trois matchs, l’OM devait se relancer en Ligue des Champions. Au Vélodrome, face à l’Atalanta (0-1), les Olympiens avaient une revanche à prendre sur la lourde élimination contre l’équipe italienne lors des demi-finales de Ligue Europa en 2024 (défaite 4-1 au score cumulé).

Mais la mission échouée, étant donné que l’OM n’a pas montré grand chose, mais a tout de même été volé sur le but marqué à la 90e par Lazar Samardžić, consécutif à une faute de main d’Éderson dans sa propre surface, ce qui aurait pu amener un penalty. Mais l’arbitre n’a pas bronché, et les Marseillais n’ont pris aucun point.

De Zerbi comparé à ses prédécesseurs

Au-delà de ce fait de jeu, c’est aussi la copie rendue qui a frustré beaucoup de monde, à commencer par Walid Acherchour, qui a donné un avis bien tranché sur l’émission « WFC ». Pour lui, le football de Roberto De Zerbi ressemble étrangement à celui pratiqué par les deux derniers coachs marseillais : Jean-Louis Gasset et Gennaro Gattuso.

« Si tu me dis que c’est l’OM de Gattuso, je te crois. Si tu me dis que c’est l’OM de Jean-Louis Gasset contre l’Atalanta en 2024, je te crois aussi. Comment je vais expliquer aux détracteurs de Roberto De Zerbi, moi qui disais que c’est un super coach, quand je vois le rendu de ce soir ? ». Avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs, l’OM et De Zerbi commencent à agacer, et un rebond est désormais attendu à Brest samedi.