Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
Louis Chrestian
28 août 2025
Mercato ASSE : Grosse alerte pour les Verts en cette fin de mercato ! Alors que le Stade Rennais insiste fortement pour recruter Stassin, un autre dossier brûlant s’ouvre du côté de Geoffroy-Guichard : Zuriko Davitashvili est dans le viseur de West Ham et pourrait filer en Premier League dans les dernières heures du marché des transferts.
– L’ASSE va-t-elle réussir à conserver ses talents face à la pression de Rennes et des clubs anglais ?
– Stassin et Davitashvili, deux départs qui pourraient tout changer pour l’avenir des Verts ?
On fait le point complet sur ces dossiers chauds du mercato stéphanois !