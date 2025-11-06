Le coach des Verts pourrait faire appel à un jeune formé au club ce week-end à Troyes…

Après sa défaite au Red Star (1-2), l’ASSE se présentera samedi sur le terrain du leader de la L2, Troyes, avec 5 points de retard sur l’ESTAC. Et pour ce choc au sommet, Eirik Horneland a annoncé en conférence de presse qu’il déplorait deux nouvelles blessures. « Joao Ferreira a mal à une jambe, il est forfait. Et Maxime Bernauer doit passer une IRM. Il ressenti une douleur au genou hier après l’entraînement. On verra ». En cas de forfait, Horneland a entretenu le flou sur sa charnière centrale. « Il y a Dylan Batubinsika mais sa situation est difficile. On a vu à Annecy qu’il manquait de rythme, comme pour Yvann Maçon contre Le Mans ».

Grande première pour Pedro ?

Pour remplacer Ferreira dans le couloir droit, Dennis Appiah pourrait débuter. L’autre solution mène à Kevin Pedro, le néo-pro, appelé dans le groupe le week-end dernier. Mais en cas de forfait de Bernauer, Pedro pourrait aussi débuter dans l’axe aux côtés de Mickaël Nadé, Horneland semblant avoir été refroidi par la prestation de Batubinsika à Annecy. A 19 ans, Pedro, latéral droit de formation, enchaîne les matchs dans l’axe avec la réserve depuis le début de la saison, le couloir droit étant occupé par la recrue serbe Strahinja Stojkovic. Lequel se montre à la peine depuis son arrivée dans le Forez.