Le président du Barça a volé au secours de Lamine Yamal, de nouveau dans la tourmente depuis mercredi...

Avant son déplacement à Bruges hier soir dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions, plusieurs médias espagnols ont agité le Barça en avançant qu’Hansi Flick songeait à quitter le club cet été. L’Allemand serait notamment lassé du comportement de Lamine Yamal et des passe-droits qui lui sont accordés, ce qu’il a vite démenti en se disant « très heureux à Barcelone ».

Laporta à fond derrière Yamal

Il s’agit tout de même d’une polémique de plus pour Yamal, sous le feu des critiques depuis le Clasico et ses propos à l’encontre du Real Madrid. Mais le prodige peut toutefois compter sur le soutien sans faille de Joan Laporta. «C’est un génie et un jeune homme fantastique, a glissé le président du Barça, présent hier en Belgique avec le club. Au Barça, nous avons la chance de former des joueurs comme lui. Nous devons prendre soin de lui et le protéger, poursuit le président barcelonais. Avec toute cette notoriété soudaine, il la gère avec naturel. C’est un joueur clé, et nous serons toujours à ses côtés». Un message qui a le mérite d’être clair : pas question de toucher à Yamal !