Dean Huijsen, la recrue défensive du Real, a encore été à la peine hier à Liverpool…

Malgré les exploits de Thibaut Courtois, le Real Madrid s’est incliné avant-hier soir sur le terrain de Liverpool (0-1), en Ligue des champions. Et Dean Huijsen, recruté pour 59 M€, est passé à côté de son match, comme bon nombre de ses coéquipiers. Avec 14 passes ratées et de nombreux errements défensifs, Huijsen a eu du mal à endiguer les vagues des Reds.

Huijsen a la peine face aux gros

Dans la presse madrilène, sa prestation est pointée du doigt, surtout qu’il n’avait déjà pas été très serein lors du Clasico et encore plus lors du derby madrilène. « Huijsen doit dissiper les doutes dans les matchs les plus exigeants », titre ainsi Marca, qui estime que le joueur, présenté comme le nouveau Sergio Ramos, est trop fragile dans les duels et pas assez agressifs. Tout l’inverse d’un Sergio Ramos, d’un Pepe, ou d’un Antonio Rüdiger, qui manque cruellement au Real et qui pourrait bien reléguer Huijsen sur le banc à son retour. Car Éder Militão, lui, est plutôt convaincant, alors que Raul Asencio et David Alaba continuent de ronger leur frein sur le banc…