En conférence de presse, Didier Deschamps a évité une nouvelle polémique avec le PSG concernant Ousmane Dembélé, actuellement blessé.

Didier Deschamps vient d’annoncer sa liste de 24 joueurs pour le rassemblement de novembre en équipe de France, dont ne fait pas partie Ousmane Dembélé, blessé lors du match PSG-Bayern de mardi (1-2). Après la polémique survenue entre la FFF et le club de la capitale en septembre dernier concernant les blessures de Dembélé et Doué, Deschamps a été interrogé sur la rechute du Ballon d’Or 2025, sans vouloir alimenter une nouvelle polémique.

Deschamps fuit les problèmes avec le PSG

« Je suis surtout triste pour « Ous ». La saison dernière, il avait été épargné, et là, il enchaîne plusieurs blessures. Ce n’est pas une bonne chose de ne pas l’avoir avec nous, mais ne comptez pas sur moi pour remettre une pièce dans la machine avec le PSG. Ils ont pris des décisions, comme nous. Cela ne fait pas les affaires du PSG ni les nôtres, c’est un point commun. »

Questionné ensuite sur la gestion du temps de jeu de Dembélé au PSG depuis son retour, Deschamps a ajouté : « Je ne donne pas de leçon, moi. Je ne me permettrais pas de dire quoi que ce soit sur le PSG, Marseille ou n’importe quel club. Ils sont dans leur quotidien, ils prennent leurs décisions, comme nous avons à le faire. »

« Il y a toujours eu des échanges »

Enfin, sur la communication entre les clubs et la sélection, le sélectionneur tricolore a précisé : « Il y a toujours eu des échanges, avec des examens, des images, qui sont communiqués dans un sens comme dans l’autre. Il y a toujours eu des échanges. Après, qu’à un moment nos intérêts ne soient pas les mêmes, c’est une certitude. Je ne suis pas là pour modifier le protocole médical, même s’il y a des demandes faites qui ne sont pas encore validées. Est-ce que les clubs peuvent avoir un pouvoir de décision plus fort que les sélections ? Je ne suis pas là pour le décider ».

Malgré ces blessures et les tensions possibles entre clubs et sélection, Deschamps reste concentré sur l’essentiel : préparer l’équipe de France pour ses prochains rendez-vous, avec la qualification pour le Mondial 2026 en ligne de mire.