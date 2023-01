ASSE – Mercato : Lamine Fomba est cash sur son positionnement !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

But !: Lamine, pourquoi avoir quitté Nîmes pour l'ASSE ?

Lamine FOMBA : Parce que Saint-Etienne, c'est pour moi un club de L1. C'est un club mythique. Il y a longtemps que l'on était en contact. Le projet m'intéressait.



La situation du club ne vous a pas freiné ?

Pas plus que ça. Il y a un bon groupe, un bon effectif. Il y a de quoi faire. A nous de nous maintenir et après on pourra avoir plus d'ambitions. C'est un projet à long terme. Il y a beaucoup de belles choses à faire ici.



Quel regard portez-vous sur la situation de l'équipe ?

Je pense qu'elle est surtout liée à un manque de confiance. Les joueurs ont la boule au ventre. C'est important d'avoir de bons résultats pour vite remédier à tout ça. Il y a une belle ambiance mais maintenant c'est sur le terrain, il va falloir gagner.



Quel est votre meilleur poste ?

Je n'ai pas de poste préféré, tant que c'est au milieu ça me va. Je peux jouer en sentinelle ou à deux milieux défensifs, peu importe.



Vous pouvez jouer en défense ?

Je l'ai fait une fois. Mais ce n'est pas trop mon truc. Je ne suis pas un défenseur du tout du tout !

Vous connaissez certains joueurs ?

Surtout Anthony Briançon. Lenny Pintor et Mickaël Nadé aussi. Et Yvan Neyou aussi mais il n'est plus là.

Vous aviez le brassard à Nîmes. Etes-vous un leader ?

Je suis assez discret mais à Nîmes j'étais écouté, j'étais là depuis longtemps. Après, j'ai un peu d'expérience. Je peux tenir ce rôle mais le plus important c'est ce que je peux apporter sur le terrain.