ASSE - Mercato : Larsonneur en Vert, c'est officiel !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'était attendu, c'est officiel. L'ancien gardien du Stade Brestois et de VA, Gautier Larsonneur, s'est officiellement engagé avec l'ASSE pour un contrat d'une durée de deux ans et demi. Et ce jusqu'au mois de juin 2025.

Le club du Forez vient de communiquer sur le sujet. Larsonneur portera dans le Forez portera le numéro 30.