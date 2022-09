ASSE - Mercato : Laurent Batlles a recruté un poison de Ligue 2

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dans l'objectif de rebâtir un groupe pour remonter en Ligue 1, Laurent Batlles s'est appuyé sur plusieurs joueurs de confiance dans son recrutement. Jimmy Giraudon, qui était son capitaine à Troyes pour la remontée, fait partie de ceux-ci.

Affable et plutôt calme face au micro, l'ancien défenseur de l'ESTAC reconnaît être beaucoup moins sympa sur le terrain... quitte à pourrir la vie de ses adversaires par les mots sur le pré. Dans les colonnes du Progrès, Giraudon a reconnu ce trait de personnalité particulier.

« Je peux être chiant par rapport aux adversaires »

« Dans l’intimité, j’aime me faire petit, mais sur le terrain je parle beaucoup, je peux être chiant par rapport aux adversaires. Je déteste perdre, donc ma personnalité change quand je joue », a-t-il reconnu.

Si l'ASSE est pour l'instant englué dans le bas de tableau (19e), Jimmy Giraudon reste optimiste quant à la réussite du projet : « La L2 est un championnat compliqué qui demande d’être régulier. Le plus important, c’est de faire des séries et de gagner à domicile. Si on y parvient, on sait qu’on arrivera à prendre des points à l’extérieur. Saint-Etienne en Ligue 2, ce n’est pas sa place. On va essayer d’aller chercher quelque chose d’extraordinaire pour le club ».