ASSE – Mercato : Le 11 des joueurs formés à l'ASSE qui ont bougé cet été

Jérémy Vachoux

Le gardien de but de 26 ans a joué durant quatre saisons avec le Racing Club de Lens. Il a disputé 63 rencontres toutes compétitions confondues avec le RCL avant de rejoindre l'US Orléans l'été dernier, où il n'était que le numéro 2 derrière Alexandre Letellier. Vachoux a depuis résilié son contrat avec Orléans, relégué en National, avant de s'engager à l'USL Dunkerque, promu en L2. Il débute cette nouvelle saison sur le banc.

Ronaël Pierre-Gabriel

35 matches en Ligue 1 avec l'ASSE avant d'être transféré à Monaco où il n'a disputé que 4 matches... En 2019, le latéral avait quitté le Rocher pour se diriger vers Mayence, en Bundesliga, où il n'aura pris part qu'à 8 rencontres avant le confinement. Prêté cet été à Brest pour une saison, plus une seconde en option, l'arrière latéral de 22 ans devrait retrouver du temps de jeu. Il est titulaire en ce début de saison. Buteur contre Lille (3-2), il vient d'effectuer son retour en équipre de France Espoirs

Yohan Benalouane

Le défenseur central de 33 ans a signé pour deux saisons à l'Aris Salonique, l'actuel leader du championnat grec. L'international tunisien avait joué 80 matches avec les Verts et s'était ensuite envolé vers l'Italie (Cesena). L'ancien joueur notamment de Leicester durant quatre ans n'a pas encore joué avec sa nouvelle équipe en ce début de saison.

Clément Cabaton

L'ancien défenseur central stéphanois est de retour cette saison à Andrézieux (N2) où il retrouve son ancien coach Romain Revelli. Le joueur de 24 ans ambitionne de retrouver le championnat de National. L'Alti-ligérien a eu un début de carrière compliqué, après avoir été écarté des terrains durant près de trois saisons à cause d'une pubalgie. Lui qui n'a jamais eu sa chance avec les Verts en Ligue 1 évoluait à Drancy et Villefranche les deux saisons précédentes, en National.

Loris Néry

Le latéral polyvalent et pur produit stéphanois (29 ans), avait joué 29 matches avec son club formateur avant de partir à Valenciennes, où il est resté six saisons. Le Ligérien a ensuite évolué deux ans à Nancy. En fin de contrat en juin dernier et non prolongé par l'ASNL, son souhait était de partir à l'étranger pour la première fois de sa carrière, comme il le confiait lors d'une interview exclusive accordée à But ! Saint-Étienne cet été. Mais après s'être entraîné avec Andrézieux, l'ancien international Espoirs a finalement signé pour deux saisons à Grenoble. Il n'est pas encore apparu en L2.

Pape Paye

De la même génération que Ghoulam, Guilavogui et Rivière, Paye n'a pas eu la chance de porter le maillot vert en professionnel. Après un passage en CFA, il a gravi les échelons en passant de Lyon-Duchère (National) à Dijon en Ligue 2. En 2015, il avait débuté en Ligue 1 à Lorient (10 matches). À 30 ans, il joue désormais à Sochaux depuis une saison, occupant une place de titulaire au poste de latéral gauche. Parfois capitaine des Lionceaux.

Sidy Sagna

Seulement 3 apparitions sous le maillot vert et toutes en Coupes nationales... Parti de l'ASSE en 2012 pour rejoindre un club norvégien, le milieu de terrain sénégalais a par la suite découvert plusieurs autres pays : la Grèce, le Portugal, la Géorgie, la Lituanie... Il évolue à présent en Moldavie (Sfintul Gheorghe).

Bilel Aouacheria

L'ailier algérien de 26 ans a signé à Farense, promu en première division portugaise. Auteur d'une bonne saison avec le club de Moreirense, qui a assuré son maintien en Liga Nos, l'ancien joueur de l'ASSE découvre son 4e club portugais après Covilha et le Sporting B. Aouacheria avait joué au total 42 matches avec l'équipe réserve des Verts.

Kévin Mayi

A 27 ans, l'attaquant, passé par le Gazélec Ajaccio, Brest et les ays-Bas depuis son départ de l'ASSE, a rejoint cet été la Turquie. Avec Ümraniyespor, où il porte le n°69, lui qui est natif de Lyon, il a inscrit 1 but en six matches de L2 turque.

Emmanuel Rivière

Parti de l'ASSE en 2011 (19 buts en 85 matches), le Martiniquais de 30 ans a découvert après la France, l'Angleterre et l'Espagne, un 4e pays. Il s'était en effet engagé l'été dernier avec le club italien de Cosenza Calcio en Serie B. Avec 13 buts inscrits en 30 rencontres, il a été l'un des grands artisans du maintien, en réalisant deux doublés lors des deux dernières rencontres. Dans la foulée, l'ancien toulousain a signé cet été à Crotone, promu en Serie A. Buteur lors de la première journée, il s'est blessé au mollet lors de cette même rencontre.

Dylan Saint-Louis

Saint-Louis (1 but en 5 matches avec l'ASSE) jouait la saison dernière en 2e division belge, au Beerschot VA (4 buts en 20 matches). Après avoir joué trois ans au Paris FC, il est de retour cette saison en L2, mais cette fois-ci dans les rangs de l'ESTAC. Sur le banc en début de saison, l'attaquant de 25 ans n'a pas encore marqué, mais il était titulaire lors des derniers matches.