ASSE - Mercato : le chantier XXL qui attend les Verts cet été prend déjà forme

A quatre journées de la fin du championnat, l'avenir de l'ASSE est toujours aussi incertain. Impossible de savoir à ce jour si le club forézien sera toujours en L1 la saison prochaine ou s'il devra repartir en L2. L'incertitude plane également sur l'avenir de la direction, le doute planant sur la réelle volonté du duo Caiazzo-Romeyer de vendre ses actions et de passer la main. Et bien malin qui peut savoir également qui sera sur le banc des Verts à la rentrée, Pascal Dupraz, en charge de la mission maintien, n'étant sous contrat que jusqu'à la fin de la saison.

La masse salariale va fondre comme neige au soleil

Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'effectif va énormément changer. Pas moins de 21 joueurs professionnels arrivent en effet en fin de contrat en juin. Il s'agit de Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Joris Gnagnon, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako, Arnaud Nordin et des jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit. Parmi ces joueurs, on retrouve notamment les trois plus gros salaires de l'effectif (Khazri, Boudebouz et Kolo). La masse salariale va être considérablement allégée et les finances, dans le rouge depuis trois ans, devraient accueillir les 33 M€ de la nouvelle société commerciale de la Ligue. Cette manne sera bienvenue, mais d'autres départs sont en envisagé. Celui de Denis Bouanga en particulier, l'attaquant gabonais figurant parmi les joueurs sous contrat jusqu'en juin 2023, au même titre qu'Adil Aouchiche, Zaydou Youssouf, Gabriel Silva, Sergi Palencia, Harold Moukoudi et Jean-Philippe Krasso.

Un seul trentenaire sous contrat au delà de cette saison

L'effectif après le 30 juin sera encore rajeuni, avec un seul trentenaire sous contrat au delà de la saison en la personne de Silva. Les joueurs encore sous contrat pro à l'issue de la saison sont les gardiens Etienne Green et Boubacar Fall, les défenseurs Yvann Maçon, Sergi Palencia, Harold Moukoudi, Saidou Sow, Mickaël Nadé, Abdoulaye Bakayoko, les milieux Mahdi Camara, Yvan Neyou, Zaydou Youssouf, Lucas Gourna-Douath, Aimen Moueffek et Adil Aouchiche, les attaquants Denis Bouanga, Charles Abi et Jean-Philippe Krasso, plus les jeunes Maxence Rivera, El Hadji Dieye, Edmilson Correia, Mathys Saban, Baptiste Bagard, Ahmed Sidibé, Marvin Tshibuabua et Bryan Nokoue.

7 recrues minimum attendues, Ferhat (Nîmes) toujours ciblé

Parmi ces joueurs, outre Bouanga, une ou deux autres ventes sont à prévoir parmi les éléments les plus bankables, afin de faire entrer plus d'argent frais dans les caisses. Des éléments d'avenir comme Lucas Gourna-Douath et Mahdi Camara pourraient être concernés, voire Etienne Green. Dans ses travaux d'été, l'ASSE a déjà ciblé les postes à renforcer en priorité. Elle table sur les arrivées d'un gardien de but (une doublure expérimentée pour Green), un leader défensif, un latéral droit, un latéral gauche, un meneur de jeu et deux attaquants. Soit 7 recrues minimum. Selon nos informations, Zinedine Ferhat, sur les tablettes vertes de longue date, fait partie des pistes évoquées. Araujo Ilan serait allé le superviser récemment. Le Brésilien aurait également supervisé des joueurs d'Auxerre et Sochaux. Au sein de l'organigramme actuel, c'est Loïc Perrin, coordinateur sportif du club, qui est en charge de la politique à mettre en place et du prochain Mercato. L'ancien capitaine emblématique des Verts a débuté son chantier en recomposant la cellule de recrutement. Jean-Luc Buisine a été remercié et Ilan fait son retour. Une ou deux autres arrivées sont à l'étude pour compléter la cellule, qui devrait être pilotée par Perrin, avec le président délégué Jean-François Soucasse à ses côtés pour tenir les cordons de la Bourse.

