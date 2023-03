ASSE - Mercato : le club a pris une décision radicale pour Charbonnier et Nkounkou

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Gaëtan Charbonnier a donné de bonnes nouvelles, hier. « Il y a des délais qui sont incompressibles avec cette blessure, ce sont les délais des transplants, a-t-il expliqué sur France Bleu. C'est minimum quatre à cinq mois avant d'avoir un greffon qui se transforme en ligament. Après, cela va dépendre de l'avancée de la rééducation, de comment ça se passe et de comment le genou réagit aussi. Il y aura une dernière session vers cinq mois, ce sera la validation des pivots, pour voir si tout est bon et savoir si on peut réintégrer un groupe et un entraînement collectif. »

Déjà opéré des croisés en février 2017, Charbonnier connait la marche à suivre sans faire de plans sur la comète au sujet de son avenir à l'ASSE... « D’un point de vue médical et santé, l’objectif est de revenir en bonne forme, en pleine forme, a-t-il ajouté. En ce qui concerne mon avenir à Saint-Étienne, je ne pense pas que ce soit le moment propice de parler de tout ça. Il y a encore des objectifs à atteindre pour le club. Comme je l’avais dit à mon arrivée, une fois que le maintien sera acquis, on se mettra autour d’une table et on discutera. Cette réunion reste d’actualité. »

Charbonnier (34 ans) ne croit pas si bien dire. « Pas une option de 2 ans pour Charbonnier. C’est 6 mois + 1 en option (et non 2 ans). Le club aura son mot à dire tout comme le joueur », a annoncé Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter hier soir. Lancé sur l’avenir de Niels Nkounkou (22 ans), prêté jusqu’en juin prochain par Everton, l’insider a fait savoir que l’envie de l’ASSE était de le conserver la saison prochaine. Sous quelle forme ? L’interrogation demeure.