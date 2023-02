ASSE - Mercato : le club de Sadiq surpris par la volte-face des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors qu'elle s'attendait à boucler son mercato hivernal avec les arrivées d'un ailier droit et d'un défenseur central, l'AS Saint-Etienne a dû faire une croix sur le premier poste. En effet, sa cible, le Ghanéen Ibrahim Sadiq, a bien passé sa visite médicale mais ses agents ont fait capoter le deal avec des demandes de dernière minute jugées inacceptables par les dirigeants stéphanois. Un rebondissement qui a surpris tout le monde, même le club suédois d'Häcken, qui a vu revenir un joueur qu'il pensait avoir vendu.

Le directeur sportif du BKH, Martin Ericsson, a expliqué au média GP.se : "Nous sommes aussi surpris que tout le monde. Quand on laisse partir un joueur, on pense que c'est définitif. Je ne peux pas commenter les détails par respect pour les parties. Nous sommes surpris parce que nous croyions en un accord. Conserver Ibrahim Sadiq est forcément quelque chose de positif sur le plan sportif. En revanche, nous devons renoncer à la partie financière pour cette fois (environ 2 M€). On garde néanmoins un joueur talentueux sur le terrain". C'est ce qui s'appelle faire contre mauvaise fortune bon cœur !