ASSE - Mercato : le club de ses rêves fait de l'œil à un Vert

A la lecture du titre de cette brève, les supporters de l'ASSE auraient pu penser qu'il s'agissait d'un appel du pied de l'Olympique de Marseille à Denis Bouanga. Car non seulement l'attaquant gabonais est fan du club provençal mais, en plus, il a énervé une partie des fans foréziens cette semaine en félicitant Mattéo Guendouzi et en expliquant qu'il espérait jouer à ses côtés rapidement.

Mais non, le sujet de cette brève est Etienne Green. Le gardien de 21 ans, révélation de la deuxième partie de la saison écoulée, serait dans le viseur de deux clubs de Premier League, à en croire le média anglais TeamTalk. Il s'agirait de West Ham et de Tottenham. Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASSE, Green, qui est international Espoirs anglais, a expliqué que son rêve était de jouer de l'autre côté de la Manche, si possible pour les Hammers, le club favori de son oncle.

In a TEAMtalk exclusive, England Under-21 goalkeeper Etienne Green is being watched by Spurs and West Ham...👇https://t.co/GTVeQSZrXN — TEAMtalk (@TEAMtalk) October 14, 2021