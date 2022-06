ASSE - Mercato : le club officialise le départ de Dupraz

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite ! Pascal Dupraz n'est plus l'entraîneur de l'ASSE. "L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz, nommé entraîneur principal le 14 décembre dernier. Nommé après la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats alors que les Verts n’avaient que 12 points, Pascal Dupraz et son staff ont réussi à insuffler un souffle nouveau et glané 20 points supplémentaires pour accéder aux barrages. Si l’issue ne s’est pas avérée positive, l’AS Saint-Étienne tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une très bonne continuation", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz.



Si l’issue ne s’est pas avérée positive, le club tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une bonne continuation. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 2, 2022

Pour résumer Dans un communiqué, l'AS Saint-Etienne a officialisé ce jeudi le départ de Pascal Dupraz, qui occupait le poste d'entraîneur depuis décembre dernier.

Fabien Chorlet

Rédacteur