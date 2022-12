ASSE - Mercato : le dernier renfort de Batlles traîne une énorme casserole

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Révélé le 29 novembre, le départ du préparateur physique Sébastien Sangnier, en poste depuis 2007, a été rapidement comblé par l'AS Saint-Etienne. C'est Benjamin Guy (42 ans), qui a été intronisé il y a deux jours. Ce Dijonnais est un proche d'Olivier dall'Oglio, avec qui il a travaillé les dix dernières années, que ce soit du côté du DFCO, du Stade Brestois ou de Montpellier. Le MHSC, où l'on ne garde pas un souvenir ému de lui...

"La nouvelle de sa signature est surprenante dans la mesure où Benjamin Guy va travailler avec un autre entraîneur qu'Olivier Dall'Oglio mais aussi par le fait qu'un problème de préparation physique a été pointé à Montpellier depuis le début de la saison, peut-on lire dans le Midi Libre du jour. Et donc par ricochet, c'était lui et ses méthodes qui étaient remis en cause..." Un préparateur physique critiqué qui arrive au chevet d'une équipe éreintée par sa dernière place en Ligue 2, ça n'incite guère à l'optimisme...