ASSE – Mercato : le dossier Falaye Sacko (Guimaraes) se décante !

Après l'officialisation du prêt d'enzo Crivelli, ll'ASSE tente de faire venir un autre joueur dont le nom avait déjà été évoqué dans le Forez, il y a deux ans : Falaye Sacko (26 ans), l’international malien. De retour de la CAN, Sacko a donné son accord aux dirigeants stéphanois, qui l’ont eu directement après avoir obtenu l’aval du Vitoria Guimaraes.

Guimares a trouvé son remplaçant

Comme révélé sur notre site en tout début d'après-midi, le club portugais est d’accord pour le céder six mois avec option d’achat, mais le deal bloque encore car Guimaraes tient à remplacer Sacko avant de le libérer. Or, les médias portugais annonce que Guimares va se faire prêter Bruno Gaspar, le latéral du Sporting. Ce qui pourrait bien rapprocher encore un peu plus Sacko des Verts. A suivre...

Saint-Étienne vai fechar Sacko do Vitória de Guimarães https://t.co/7wAKhp9naU — Renascença (@Renascenca) January 31, 2022