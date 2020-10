ASSE – Mercato : le dossier Mmaee (Saint-Trond) relancé en janvier ?

Dans les dernières heures du Mercato d'été 2020, l'AS Saint-Etienne est passée toute proche de faire signer le stoppeur marocain de Saint-Trond Samy Mmaee (24 ans). Avec l'arrivée en prêt de Panagiotis Retsos et les échos obtenus par les dirigeants des soucis avec Mediapro, les Verts ont finalement décidé de renoncer à la venue de Mmaee. Une piste qui pourrait cependant s'ouvrir à nouveau en janvier...

Saint-Trond veut vendre Mmaee avant qu'il parte libre

En effet, comme le rapporte le média belge Voetbal Belgie, le club de Saint-Trond a toujours l'intention de vendre Samy Mmaee mais cet hiver à moins de six mois de la fin de son contrat. L'ASSE se remettra-t-elle sur les rangs ? Cela va sans doute dépendre de plusieurs facteurs (évolution de la situation concernant les droits TV, bonne adaptation ou non de Retsos, éventuelle offre d'Angleterre pour Moukoudi, possibilité ou non de récupérer Saliba en prêt...) mais la possibilité a au moins le mérite d'exister.

Pour l'heure, le club ligérien semble plutôt être à l'affût d'une bonne affaire en attaque comme l'a montré les négociations récentes avec le Stade Rennais et M'Baye Niang...