ASSE - Mercato : le dossier Niels Nkounkou en questions

Comment s'est déroulé son Euro avec les Espoirs ?

MENTION PASSABLE. Appelé en renfort par Sylvain Ripoll suite à la double défection de Quentin Merlin (FC Nantes) et Adrien Truffert (Stade Rennais), l'ancien Marseillais ne partait pas favori sur la ligne de départ mais a su glaner une place de titulaire lors de l'Euro romano-géorgien. Déjà utilisé contre le Mexique en amical (1-0), le piston gauche des Verts a disputé trois des quatre matchs des Bleuets à Cluj, seulement au repos face à la Norvège (1-0). Toutefois, si on analyse ses prestations dans le détail, ce ne fut pas folichon ! Un match moyen et des interventions à la limite contre l'Italie (2-1) pour sa première titularisation avec les U23, une prestation honnête offensivement mais quelques trous d'air contre la Suisse (4-1) et une partition très délicate contre l'Ukraine (1-3) où sa responsabilité est engagée directement sur les deuxième et troisième buts. Au moins, les recruteurs présents à l'Euro ont pu constater qu'il était beaucoup plus à l'aise dans une défense à cinq que dans une ligne de quatre...

Quand le reverra-t-on sous le maillot vert ?

PAS AVANT LE DERNIER MATCH AMICAL CONTRE MONTPELLIER... AU MIEUX. Du fait de sa participation à l'Euro U21, Niels Nkounkou aura droit à deux semaines de congés au minimum. En vacances depuis le lundi 3 juillet, il est assez peu probable qu'on revoit le piston gauche de l'ASSE avant le début du stage à la Plagne le 22 juillet. Concernant son retour sur les terrains (et s'il n'est pas parti d'ici là!), on peut espérer le revoir pendant quelques minutes sur le dernier match de préparation au Grau-du-Roi le 29 contre Montpellier. Une chose est certaine : le natif de Cergy-Pontoise va démarrer la saison avec une préparation athlétique largement tronquée et il ne sera pas à 100% pour la première journée de Ligue 2 le 5 août face à Grenoble...

Un avenir sous le maillot vert ?

Un départ cet été est-il possible ?

OUI ET C'EST SON SOUHAIT. Même si l'ASSE a posé 2 M€ sur la table pour lever l'option d'achat de son piston gauche arrivé d'Everton, rien n'indique que Niels Nkounkou sera encore stéphanois la saison prochaine. Après avoir déjà été très clair dans Onze Mondial le mois dernier, l'international U23 a remis le couvert à l'issue de la victoire contre Valenciennes (2-0), ne cachant pas ses envies de Ligue 1 : « On va discuter avec mes agents. On va voir pour la suite. J'aurai une décision à prendre. Dans le foot, on sait qu'il peut se passer plein de choses. J'ai de l'ambition. Les dirigeants le savent. Je leur en ai fait part. J'ai dit que j'avais envie de me poser mais il y a plein d'endroits où on peut se poser. J'ai envie de jouer en première division. Je ne vais pas le cacher ». S'il ne trainerait pas forcément des pieds à rester dans le Forez, Nkounkou est partant et l'ASSE ne le retiendra pas si elle parvient à faire une opération financière profitable.

Quelles sont ses pistes ?

UN RETOUR A L'OM COMPLIQUE, BOLOGNE A L'AFFUT. Si beaucoup de clubs se sont déplacés à Geoffroy-Guichard pour le voir à l'oeuvre lors de la deuxième partie de saison, peu de noms ont réellement fuité sur les clubs intéressés. L'OM a un temps songé à son retour mais il est probable que le changement de coach et l'arrivée de Marcelino éteigne cette piste. L'Espagnol est un adepte du 4-4-2 et ne cherche pas de piston. De son côté, Niels Nkounkou pose aussi la condition d'évoluer dans un club qui lui permettra d'exprimer au mieux ses qualités offensives. On imagine mal qu'un jeune piston (22 ans) à 6 buts et 8 passes décisives en seulement six mois de Ligue 2 ne reçoive aucune sollicitation de clubs de l'élite... Selon Ignazio Genuardi, le Bologne de Thiago Motta (9ème de Série A l'an passé) s'intéresse à lui.

Quelle est sa valeur marchande ?

5M€. En levant son option d'achat, Niels Nkounkou s'est engagé avec les Verts jusqu'en juin 2026. Une longue durée (3 ans) qui place les Verts en position de force lors du Mercato d'été à venir. Consciente qu'il sera impossible de faire une énorme bascule car Everton a gardé 30% sur la plus-value, l'ASSE va jouer serrée pour contenter à la fois le joueur en cas de belle proposition mais également s'offrir une bascule économique satisfaisante. Aujourd'hui, Transfermarkt et le CIES établissent la valeur de Niels Nkounkou au même niveau : 5 M€. Après c'est toujours l'offre et la demande qui dictent les prix et il faudra sans doute qu'un ou deux clubs britanniques débarquent pour faire gonfler cette somme...

Qui pour le remplacer ?

DES PISTES EN NATIONAL ET EN SUEDE. Pour l'heure, l'ASSE ne s'est pas réellement activée au remplacement de son piston gauche même si plusieurs possibilités existent déjà. Le franco-portugais de Sedan Amilcar Silva (23 ans) est attendu … Mais son profil le pose davantage en qualité de doublure que de titulaire en puissance. Pour la place de N°1 du couloir, les Verts ont déjà laissé filer l'opportunité Jules Gaudin (EA Guingamp, 23 ans), qui a signé libre au Paris FC. Ces derniers jours, la presse kenyane a évoqué un intérêt de l'ASSE pour le défenseur de l'AIK Solna (D1 suédoise) Eric Ouma Otieno. Surnommé « Marcelo » et international dans son pays (34 capes), l'intéressé est quand même évalué à 1,5 M€ pour racheter ses 18 mois de contrat restants. Affaire à suivre donc.

