ASSE – Mercato : le dossier Yann M'Vila réglé dans les 48 heures ?

Si Yann M'Vila ne fait pas partie d'une liste noire le privant de toute chance de temps de jeu sous le maillot de l'ASSE, les choses sont néanmoins claires le concernant. Claude Puel n'en fait pas un cadre et l'a clairement invité à trouver un point de chute d'ici la fin du Mercato début octobre.

Si des intérêts turcs ont d'abord été évoqués, il semble bel et bien aujourd'hui que ce soit du côté de la Grèce que Yann M'Vila puisse trouver preneur. Nous vous en parlions plus tôt dans la journée, le milieu de terrain des Verts fait les gros titres pour un départ sérieusement envisagé du côté de l'Olympiakos, qui piste en outre le défenseur stéphanois Miguel Trauco.

Et si, jusqu'à présent, ce dossier n'a pas passé le simple stade de la rumeur venant de Grèce, les choses seraient en train de s'accélérer. Le directeur général du journal Sportime, Gerasimos Manolidis, affirme en effet qu'un accord aurait été trouvé entre M'Vila et le club grec. Une donnée importante dans la mesure où le salaire imposant du milieu des Verts représentait un vrai handicap dans les négociations. Selon la même source, les prochaines 24-48 heures devraient être décisives sur une issue favorable ou non dans ce dossier.

