ASSE - Mercato : le FC Lorient et le LOSC suivent un bon plan des Verts

En janvier 2019, l'AS Saint-Etienne, lancée dans la course à l'Europe, avait des vues sur Falaye Sacko. Ce latéral droit, à l'époque âgé de 23 ans, évoluait à Guimaraes et avait tapé dans l'œil de la cellule de recrutement stéphanoise, qui était dirigée par David Wantier. Jean-Louis Gasset souhaitait une doublure à Mathieu Debuchy mais il n'avait pas été entendu sur ce coup-là.

Guimaraes réclame 2 M€ pour lâcher son joueur

Une fois l'été 2019 venu, ni Wantier ni le successeur de Gasset, Ghislain Printant, n'ont pensé à réactiver la piste Sacko. Les Verts ont préféré recruter Sergi Palencia chez les Girondins de Bordeaux, qui a été un flop colossal. Le Malien, de son côté, est resté au Vitoria Guimaraes, où il est toujours titulaire.

Mais il pourrait finalement découvrir la France cet été. En effet, France Football annonce que le FC Lorient a des vues sur lui. Et que l'indemnité réclamée par les dirigeants de Guimaraes pour le libérer (2 M€) est largement dans les cordes des Merlus. L'hebdomadaire précise que le LOSC le suivrait également, mais de façon plus lointaine. Et l'ASSE ? L'âge, le profil et le prix de Sacko s'intègrent parfaitement au projet jeunes de Claude Puel mais avec Mathieu Debuchy et Yvann Maçon, le manager des Verts est déjà bien pourvu…