ASSE - Mercato : le Feyenoord prêt à relancer le dossier Aouchiche ?

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Si l'ASSE attend toujours les offres, plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le Forez d'ici au 1er septembre. En plus de Denis Bouanga, que l'on dit en instance de départ en MLS (Los Angeles), et Yvan Neyou, qui est en discussions avec Clermont, d'autres – comme Adil Aouchiche – ne seront pas retenus en cas de propositions.

Alors que la piste Feyenoord s'était un peu refroidie pour l'ancien du PSG, le média batave 1908nl assure qu'elle est toujours active et que le finaliste de la dernière Ligue Europa Conférence n'attend que le départ de son international turc Orkun Kökçü pour lancer une offre à Saint-Etienne pour Aouchiche.

Pour rappel, l'Espoirs français – victorieux du tournoi de Toulon avec la France U20 – n'a plus qu'un an de contrat à Saint-Etienne et dispose aujourd'hui du plus gros salaire de l'effectif, loin des standards de Ligue 2 (175 000€ brut par mois selon L'Equipe). Un statut contractuel qui fragilise sa position au club même si Laurent Batlles l'apprécie...