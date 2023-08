ASSE : le flop Ignacio Ramirez cartonne en Uruguay, sa femme joue à Barbie !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Six mois et puis s'en va... Ignacio Ramirez n'avait pas inscrit le moindre but lors de son passage éclair à l'ASSE, snobé par Claude Puel. Mais depuis son retour au pays, l'Uruguayen va bien. Ramiez totalise 13 buts en 267 matches cette saison avec le Nacional Montevideo, dont le dernier en Copa Libertadores sur le terrain de Boca Juniors.

Anto Lima, la Barbie uruguayenne

Son épouse, le mannequin Anto Lima, s'affiche quant à elle comme la Barbie locale. Dans des tenues roses plutôt légères, comme celle de la légendaire poupée qui cartonne actuellement au Box office...

Amo y amaré siempre a Barbie 💕 pic.twitter.com/IZ4bwkqSEO — antolima (@antolimavalient) July 21, 2023

