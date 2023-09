ASSE - Mercato : le nouveau Yann M’Vila chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C’est fait : Florian Tardieu est un joueur de l’ASSE. Pour ceux qui en doutent encore, il sera présenté ) partir de midi à l’Etrat en marge de la conférence de presse d’avant match contre le Valenciennes FC à Geoffroy-Guichard (samedi, 19h). Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le milieu de terrain de 31 ans, son ancien coéquipier à l’ESTAC Jessy Moulin a livré son portrait-robot.

« Il me fait un peu penser à Yann M’Vila en 6 »

« Il me fait un peu penser à Yann M’Vila en 6. C’est quelqu’un qui est assez monocorde sur la course. Ce n’est pas quelqu’un qui va faire des sprints transcendants. Mais par contre, c’est quelqu’un qui va tacler et qui ne va pas tirer en touche. Il va se relever, trouver la bonne passe, toujours essayer de donner un ballon propre, d’aller vers l’avant, a noté l’ancien gardien de l’ASSE sur Poteaux Carrés. Antonetti parlait des fameuses passes lasers de Yann, mais Flo a aussi une très bonne qualité de passe. Il est capable de te faire une transversale dans les pieds, il peut avoir un super jeu long et alterner avec du jeu court, percer des lignes adverses sur du jeu au sol. Yann le fait extrêmement bien, Flo en est capable aussi. »

