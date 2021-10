ASSE - Mercato : le premier recalé de Puel chez les Verts tient la grande forme

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de deux ans : en trompant Anthony Lopes lors du derby, d'un superbe coup de tête, sur un caviar de Ryad Boudebouz, Robert Beric avait offert sur le fil une victoire mémorable à l'ASSE contre Lyon (1-0), pour la première de Claude Puel sur le banc des Verts. Un but qui n'avait pas empêché Puel de pousser le joueur vers la sortie en janvier 2020, direction Chicago, avec un transfert d'1 M€.

Et de 21 buts pour Beric en MLS !

Auteur d'un doublé lors de la victoire de Chicago contre Cincinnati (4-3), Beric a inscrit le week-end dernier le but de la victoire de son équipe contre Salt Lake City (1-0). Le Slovène est en forme : il a inscrit 5 buts lors des cinq derniers matches de son équipe. Et totalise 21 buts depuis son arrivée en MLS en janvier 2020... pendant que l'ASSE, lanterne rouge de L1, dispose de la plus mauvaise attaque du championnat cette saison.

R.Beric ne s’arrête plus de marquer (après un doublé il y a quelques jours ...)

Un vrai but d’attaquant !!! #ASSE pic.twitter.com/e1KeineM5u — Gaël (@GaelB42) October 24, 2021