ASSE - Mercato : le projet de Ravichak reprend vie, l’OM peut trembler !

But! a été le premier à vous révéler l’information hier après-midi : le duo Mathieu Bodmer - Jean-Michel Roussier porte bien un projet de rachat à l’ASSE. Les deux hommes se sont côtoyés récemment chez Mediapro. Ce projet tiendrait la corde, alors que les offres de rachat doivent être rendues demain au cabinet KPMG. Le projet Roussier-Bodmer serait soutenu par des fonds suisses et nord-américains. RMC Sport puis Foot Mercato ont confirmé nos informations plus tard hier soir.

Tout comme But!, FM confirme également que Norodom Ravichak est toujours en course pour racheter l’ASSE. Le prince cambodgien se trouvera d’ailleurs à Paris aujourd’hui pour rencontrer le cabinet d'audit KPMG, rassuré par sa capacité financière autour de gros partenaires chinois basés en Europe.

Alexis Sanchez au mercato ?

« Côté sportif, il semble très préoccupé par la situation actuelle et est décidé à investir pour sortir les Verts de la zone rouge puis à faire passer l'ASSE dans une autre dimension une fois le maintien obtenu, expliquent nos confrères. Le nom d'Alexis Sanchez a notamment été évoqué avec le groupe Suning, propriétaire de l'Inter Milan, proche du Prince cambodgien. Même si cela semble impossible aujourd'hui, cela montre que Ravichak a de l'ambition pour le futur s'il est choisi. » Pour mémoire, la piste Sanchez (32 ans) est suivie par Jorge Sampaoli à l’OM, même si le technicien argentin n’en fait pas une priorité absolue.

