ASSE - Mercato : le PSG veut chiper l'un des plus grands espoirs des Verts !

Contrainte de vendre ses meilleurs jeunes ces dernières années pour équilibrer ses comptes, par exemple William Saliba et Wesley Fofana, l'AS Saint-Etienne pourrait voir partir la plus belle promesse du moment, et pas seulement à cause de ses finances dans le rouge ! En effet, selon Foot Mercato, le PSG voudrait s'attacher les services du jeune Jibril Othman (17 ans), dont le profil, rapide, technique et adroit devant le but, fait penser à Karim Benzema.

FM assure que "le club de la capitale a intensifié les discussions ces dernières semaines après l'avoir suivi plus d'un an et tente de convaincre le buteur stéphanois grâce à son projet sportif". Othman n'a pas encore paraphé de contrat professionnel avec les Verts et nul doute que la proposition parisienne risque de compliquer les éventuelles négociations...

Jibril Othman intéresse le PSG !



L'attaquant de l'ASSE, né en 2004, explose les compteurs avec les catégories de jeunes du club (12 buts en 19 matchs).



Une intensification des négociations entre les deux parties est à prévoir rapidement. (@footmercato) pic.twitter.com/bxocp5J9XT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 30, 2022

Pour résumer Le PSG voudrait recruter l'attaquant de 17 ans de l'ASSE Jibril Othman, présenté comme le nouveau Karim Benzema. Pour cela, le club de la capitale devra verser une indemnité aux Verts... à moins que ceux-ci ne contre-attaquant avec un premier contrat.

