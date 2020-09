ASSE - Mercato : le RC Strasbourg s'est déjà placé sur Bem Romdhane

La piste a de quoi surprendre. Hier, L’Équipe a fait savoir que l’ASSE devrait accélérer dans le sens des arrivées jusqu'à la fin du mercato, le 5 octobre. Les dirigeants stéphanois visent prioritairement des profils libres ou en prêt.

Dans ce cadre, différents dossiers sont étudiés : l'un d'eux mène au milieu de l'Espérance Tunis Mohamed Ben Romdhane (21 ans). Ce milieu est international depuis l'année dernière et a été écarté à plusieurs reprises pour avoir refusé d'avoir prolongé.

Le statut d'agent libre a attiré le regard des clubs de Ligue 1. Fin août, Foot Mercato assurait ainsi que le FC Lorient, le Montpellier HSC mais aussi le RC Strasbourg et un autre club de Ligue 1 dont le nom n'avait pas filtré avaient approché le joueur. En Belgique, Zulte Waregem suit également l'international tunisien. Peut-être que club mystérieux en question était déjà l’ASSE...

