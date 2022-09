ASSE - Mercato : les Verts n'ont négligé aucun détail dans le dossier Wadji

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Ancien stadium manager de l'ASSE devenu directeur général adjoint du club, Samuel Rustem est rentré depuis janvier dans le giron des décideurs ligériens en matière de Mercato. L'intéressé valide désormais avec Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Jean-François Soucasse (président délégué) les choix des Verts en matière de recrutement.

« Wadji ? Je voulais le rencontrer pour voir s'il tenait la route... »

Mais, comme il l'a fait savoir au Progrès, le rôle de Samuel Rustem n'est pas de donner un avis sur le niveau sportif d'un joueur mais davantage sur son état d'esprit. Déjà présenté comme une réussite du Mercato de l'ASSE alors qu'il n'a qu'une titularisation (1 but) au compteur, Ibrahima Wadji (ex-Qarabag) fait partie des joueurs qui ont été « casté » par Rustem.

Le dirigeant a expliqué son rôle pour le buteur sénégalais : « Si je me suis rendu à Budapest avec Loïc (Perrin) lors du match de Qarabag contre Ferencvaros, ce n’est pas pour savoir si Wadji était droitier ou gaucher. Je voulais le rencontrer pour voir s’il tenait la route… Je n’ai pas la prétention de pouvoir juger quelqu’un. Je suis juste là par rapport à l’humain. Au fil du temps, on a pu acquérir pas mal de notions de management. Même si on n’est jamais à l’abri de rien, on est capable de déterminer si la personne rentre ou pas dans les critères que l’on a définis au niveau du projet de l’ASSE ».

Visiblement, c'était le cas puisqu'il s'agit de l'unique buteur recruté par les Verts durant l'été...