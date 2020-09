ASSE – Mercato : deux dossiers déjà creusés pour remplacer Fofana ?

Considéré comme intransférable par Claude Puel, Wesley Fofana (AS Saint-Etienne, 19 ans) a pris la parole dans L'Equipe pour forcer son départ à Leicester City. Une sortie médiatique qui a mis le feu chez les Verts et provoque bien des tensions en interne. Pour l'heure, le Manager général de l'ASSE ne s'est pas encore exprimé sur la demande du jeune Marseillais mais du côté des dirigeants certains ne diraient pas non aux 29 M€ proposés par les Foxes.

La piste Bafodé Diakité (Téfécé)

Il faut dire qu'avec cet argent, l'ASSE comble non seulement son déficit économique mais se retrouve à nouveau dans la position d'investir sur le remplaçant de Fofana. Conscient de ne pas disposer en interne des solutions idoines, les Verts sont prêts à payer pour récupérer des jeunes talents d'ailleurs.

Si l'on en croit l'insider GaelB42, qui a parfois quelques « bonbons » sur le Mercato des Verts, l'ASSE aurait deux idées pour remplacer Wesley Fofana. La première serait Bafodé Diakité (Toulouse FC, 19 ans). Reste à savoir s'il sera possible d'attirer l'international Espoirs alors que le Téfécé, en phase de reconstruction avec de nouveaux actionnaires et Damien Comolli à la présidence, compte s'appuyer sur lui dans son projet de remontée immédiate en L1.

En cas de départ de W.Fofana, l’ASSE cible, selon mes informations, le défenseur central du Toulouse FC : Bafodé Diakité

(19 ans) #ASSE — Gaël (@GaelB42) September 11, 2020

Une autre piste en Belgique

Autre dossier évoqué par la même source, celui menant à Carlos Cuesta. Défenseur colombien de 21 ans, Carlos Cuesta évolue du côté du club belge du Racing Genk. Arrivé il y a un an en Belgique contre un million d'euros, Carlos Cuesta a vu sa valeur grimper à 3,8 millions d'euros selon Transfermarkt. Un prix qui resterait accessible pour les Verts.