ASSE- Mercato : le sort de Jessy Moulin réglé le 7 juillet ?

Le 22 mai dernier, But! avait dévoilé en exclusivité l'existence de contacts entre Jessy Moulin et club américain. Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Saint-Etienne, le gardien de 35 ans réfléchirait sérieusement à la possibilité de relever un challenge qui le tente, lui qui a vu Etienne Green lui succéder brillamment dans les cages stéphanoises lors du sprint final, alors qu'il était blessé.

Portland et Montréal cherchent un gardien

Sur France Bleu, Moulin n'avait pas caché son attirance pour les Etats-Unis : « Ça me fait rêver, la MLS c’est le rêve américain ! Ça commence à être un championnat incroyable. Après ça reste un rêve, on verra mais Saint-Étienne c’est quand même ma ville et mes couleurs ». Depuis, le site En Vert et Contre Tous a expliqué que les contacts entre le portier et le club américain étaient bien avancés mais qu'aucune offre officielle n'avait été formulée, pas plus que des négociations avec l'ASSE n'ont démarré.

Si l'identité du club en question n'a pas encore fuité, il faut savoir que le marché des transferts américain ouvre ses portes le mercredi 7 juillet. Comme l'explique le site mlssoccer.com, les clubs américains auront disputé un tiers de leur saison régulière et continueront à jouer pendant la durée du mercato. Ils ont donc tout intérêt à recruter rapidement pour se renforcer. Le sort de Jessy Moulin pourrait donc être scellé dans trois semaines. Le même site rappelle que Portland a vu ses trois gardiens se blesser depuis le début de la saison et que Montreal doit recruter à quatre postes clefs, dont celui du portier. Autant de destinations potentielles pour Moulin…

Five MLS teams to watch in the transfer market this summer https://t.co/G5rxwp3Mhx — Fitzgerald Levasseur (@Fitzysoccer) June 16, 2021