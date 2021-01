ASSE – Mercato : le Stade Rennais a bel et bien fait cogiter Bouanga

Si l'ASSE a fini par perdre Wesley Fofana en fin de Mercato estival, le candidat le plus crédible pour rapporter des sous aux Verts a longtemps été Denis Bouanga. L'ailier gabonais était convoité et notamment par le LOSC et le Stade Rennais. Ce qu'il confirme à demi-mot à Onze Mondial. « Je ne dirais pas que j’ai failli signer là-bas. C’était en début de mercato, je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé. Je n’avais pas du tout la tête à ça. Je me concentrais sur ma famille plutôt que de penser à partir ».

Joueur important de Claude Puel, Denis Bouanga reconnaît que ces intérêts, notamment rennais avec la possibilité de jouer la Ligue des champions, ont entraîné une réflexion. « Bah quand on t’annonce dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions, c’est normal d’y réfléchir. Je rêve de disputer la Ligue des Champions. Du coup, c’est logique de regarder si l’intérêt est réel ou pas. Tout joueur agirait comme ça », a confié l'ailier de l'ASSE.

Bouanga garde la tête aux Verts

Denis Bouanga, flatté de susciter des convoitises, semble néanmoins toujours concerné par son aventure stéphanoise, avec l'envie d'attirer encore plus les regards. « Ça donne envie de faire encore plus, de marquer encore plus et d’être encore plus important pour l’équipe. Je veux continuer à grandir. Je suis encore à Saint-Étienne, je fais pleinement partie du projet. Si à l’avenir, j’ai l’opportunité de jouer l’Europe, j’aviserai à ce moment-là. Mais actuellement, ce n’est pas le sujet. Je suis concentré sur mon club », assure le Gabonais.