ASSE - Mercato : le Vert le plus bankable n’est pas Jean-Philippe Krasso !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Jean-Philippe Krasso est à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'ASSE cette saison (16 buts, 9 passes décisives), l'Ivoirien n'est pas le joueur le mieux coté de l'effectif ligérien. Il faut dire que la proximité de la fin de son contrat (2023) ne lui permet pas de voir sa cote sur le marché exploser.

Si Transfermarkt fait toujours de lui le joueur le plus bankable du club (4 M€) devant Gautier Larsonneur, Etienne Green, Saïdou Sow et Niels Nkounkou (3 M€), le CIES (Observatoire du football) – dont l'algorythme est plus proche des réalités contractuelles – désigne un autre joueur mieux valorisé dans sa 421ème lettre hebdomadaire publiée le 10 mai.