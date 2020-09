ASSE – Mercato : le vestiaire minimise l'impact du cas Wesley Fofana

Si ces derniers jours, les envies de départ de Wesley Fofana avaient clairement pris le pas sur l'aspect sportif à l'ASSE, cela n'a pas empêché les Verts de briller contre Strasbourg. Les hommes de Claude Puel, plutôt convaincants, continuent sur leur bonne lancée en Ligue 1.

Un match où Denis Bouanga, sur penalty, a retrouvé le chemin du but. Dans des propos relayés par le Progrès, l'attaquant stéphanois a confié sa joie. « J'avais besoin de ce but. Déjà pour la confiance. Ça me fait beaucoup de bien. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est comme la saison dernière où j'avais marqué sur le 2e match », se réjouit le Gabonais.

Pas de sujet Fofana dans le vestiaire

Un Bouanga forcément concerné par les trois semaines de Mercato à venir. Mais il l'assure, ce n'est pas un sujet qui pollue le vestiaire. « Nous sommes dans une période de mercato, tout le monde est amené à partir, nous à l’entraînement on n'en parle pas, il y a les réseaux sociaux pour ça (sourire). »

Et cela concerne également le cas Wesley Fofana qui a donc agité l'actualité mais pas ses partenaires à en croire Bouanga. « On essaie de mettre ça de côté pour travailler. Ce soir il était très en jambes. Il sait ce qu'il fait. On verra ce que l'avenir nous réserve. Il est sous contrat, le reste ça ne me concerne pas », a conclu l'attaquant stéphanois.