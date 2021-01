ASSE - Mercato : le Zamalek a déjà remplacé Mohamed

Roland Romeyer pourra s'en vouloir longtemps de son interview à la télévision égyptienne. Certes, le président du directoire de l'ASSE n'a pas insulté le Zamalek ni ses dirigeants, comme ceux-ci semblent le croire, il n'a même pas manqué de respect à l'institution puisqu'il a ciblé des intermédiaires venus se greffer au dernier moment sur le transfert de Mostafa Mohamed, mais force est de reconnaître que c'est à cause de ça que l'attaquant de 23 ans ne viendra pas dans le Forez.

Deux joueurs ciblés pour remplacer Mohamed

A moins d'un énième revirement de situation, qui n'est pas à exclure tant ils se sont multipliés depuis le début du mois, Mohamed va donc être prêté à Galatasaray pour un an et demi avec une option d'achat à la clef. C'est moins bien que la dernière offre des Verts (5 M€ en cash immédiatement plus 1 M€ de bonus et 20% à la revente) mais le Zamalek ne voulait plus traiter avec eux à cause de la fameuse interview.

Preuve en tout cas que Mostafa Mohamed est bien sur le départ, le géant cairote a déjà planché sur son remplaçant. Ils sont deux à figurer sur la short list, selon le site Btolat : Hossam Hassam (Smouha FC), rien à voir avec le légendaire attaquant égyptien, désormais âgé de 54 ans, et Bassem Morsy, qui évolue à Entag El Harby mais qui a déjà joué au Zamalek. La page Mohamed est en train d'être tournée chez les vice-champions d'Afrique !

R.N (avec Laurent HESS à Saint-Etienne)