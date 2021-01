ASSE - Mercato : le Zamalek envoie un message clair à Claude Puel pour Mohamed

Ce vendredi, le Zamalek a décidé de ne pas convoquer Mostafa Mohamed pour son match de championnat de demain. L'explication tiendrait au fait que l'attaquant de 23 ans n'aurait pas la tête au football actuellement, trop occupé à régler un éventuel transfert en Europe. L'AS Saint-Etienne est sur les rangs, bien évidemment, mais également le Sporting Braga et des clubs turcs. Une première offre des Verts de 4,5 M€ aurait été transmise, repoussée par le Zamalek. Mais à en croire Ashraf Kassem, directeur du football du club, tout ceci serait faux…

"Zamalek n'a reçu aucune offre officielle"

« Le Zamalek n’a reçu aucune offre officielle pour Mostafa Mohamed, a expliqué Kassem sur la chaîne officielle du club dans des propos retranscrits par Kingfut. Toutes les offres sont soit verbales, soit effectuées par l’intermédiaire d’agents de joueur. Zamalek dépend à 100% de Mostafa Mohamed. C’est le meilleur à son poste. Tous les joueurs rêvent de jouer à l’étranger et de devenir comme Mohamed Salah, c’est une ambition légitime, mais nous devons aussi préserver les intérêts du club. »

En bref, le Zamalek veut conclure rapidement et attend une offre concrète de l'AS Saint-Etienne. Sachant que le calendrier de Ligue 1 va repartir au quart de tour à partir de mercredi, il serait peut-être effectivement judicieux de boucler le transfert le plus tôt possible.