ASSE - Mercato : Leautey en remet une couche sur les Verts

Un feuilleton. Qui, pour les supporters de l'ASSE, ne s'est pas bien terminé puisque Antoine Leautey, qui avait convaincu le chaudron il y a quelques mois lors du match Sainté-Amiens, a finalement décidé de prolonger avec le club picard.

Hésitation

Il y eut une hésitation, une vraie. Qui aurait pu déboucher sur un transfert si il avait souhaité aller au bras de fer. Propos accordés au site MaLigue2.

"Je ne vais pas mentir : c’était soit Saint-Etienne ou Amiens. J’avais des sollicitations mais j’avais dit que c’était entre ces deux clubs. Je me sens très très bien à Amiens. Au début, la porte était ouverte à un départ mais avec l’arrivée du coach et une discussion avec les dirigeants, je ne voulais pas partir en guerre contre le club. Ici, tout se passe bien avec les supporters et sur le terrain. On a convenu d’une prolongation avec les dirigeants car ce n’est pas toujours mieux ailleurs, donc cela m’allait bien de continuer."

