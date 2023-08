ASSE - Mercato : Leautey ne ferme pas la porte aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Hier samedi, Antoine Leautey et Amiens ont connu contre QRM (1-0) la même fin de match à sensation que l'ASSE face à Grenoble (0-1). Sauf que les choses ont bien tourné pour les Picards, vainqueurs à la dernière seconde. Au terme de cette rencontre, l'ailier droit, pisté par les Verts au début du mercato, a été interrogé sur son avenir par le média 11amiénois. Il a expliqué ne fermer la porte à aucune possibilité d'ici la fin de la période de mutation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'ASSE au vu de la faiblesse de son jeu dans les couloirs hier...

"Je ne ferme la porte à rien du tout"

"Est-ce que je me projette à Amiens au-delà du 31 août ? (Rires) Pour l'instant, je suis à Amiens donc on verra la suite, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je me sens bien ici. On va voir. Je ne ferme la porte à rien du tout. Il y a deux mois de ça, je me disais que je n'allais pas rester, maintenant je me dis pourquoi pas. C'est sûr que c'est un peu perturbant. Ce n'est pas la meilleure façon de préparer les matches. Mais c'est flatteur parce que si personne ne s'intéressait à moi, je me dirais que c'est peut-être parce que je ne suis pas performant."

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour 2023-24

« Je me sens bien à Amiens. Après on va voir. Honnêtement je ferme la porte à rien du tout. Il y a 2 mois de ça je me disais que je n'allais pas rester, maintenant je me dis pourquoi pas…Vous savez dans le foot on ne sait pas de quoi est fait l’avenir...https://t.co/HcGUdVguoe — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) August 6, 2023

Podcast Men's Up Life