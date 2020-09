ASSE - Mercato : Leicester s'apprête à laisser tomber pour Fofana

Hier soir, L'Equipe a révélé que Leicester avait formulé une nouvelle offre à l'ASSE pour Wesley Fofana. Celle-ci s'élèverait à 32 M€. Le quotidien sportif assure que les dirigeants stéphanois et Claude Puel n'ont malgré tout pas changé d'avis concernant leur défenseur central de 19 ans : ils veulent le conserver au moins une saison de plus, et tant pis si le principal intéressé a fait savoir qu'il voulait aller en Premier League.

Ce mercredi, une bonne nouvelle arrive d'Angleterre pour l'ASSE : Leicester planche sur un plan B. Conscients que les Stéphanois ne devraient pas craquer d'ici le 5 octobre et la fin du mercato, Brendan Rodgers et les Foxes ont mis le cap sur l'Allemagne pour dénicher le défenseur central tant attendu. Ils auraient planché sur Jonathan Tah (24 ans), du Bayer Leverkusen.

C'est le magazine allemand Kicker qui a révélé l'information. Hasard ou coïncidence, Tah était sur le banc lors des deux premiers matches de Bundesliga du Bayer. Des contacts auraient été noués entre Leicester et le joueur. Cependant, les négociations avec le Bayer n'en sont qu'à l'état embryonnaire.

Aucune proposition n'a encore été formulée par Leicester. Un prêt avec option d'achat pourrait être une possibilité. Mais les Foxes préfèreraient vraiment recruter Wesley Fofana, plus jeune (19 ans contre 24), plus talentueux et quasiment aussi cher (Transfermarkt cote Tah à 24 M€). Mais si Puel et les Verts maintiennent le cas, ils iront au bout de leur plan B.

