ASSE – Mercato : Lenny Pintor a une grosse revanche à prendre sur l'OL !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Sans surprise, Lenny Pintor est devenu un joueur de l'ASSE en milieu de semaine dernière. C'était attendu. Il s'est engagé pour deux ans. Laurent Batlles le connait bien lui aussi puisqu'il avait été prêté à Troyes en 2020-21. L'ailier gauche avait inscrit 3 buts en 12 matches de L2. Il sort d'une saison blanche après s'être fait les croisés en février 2021. « J'ai connu Lenny deux ans à Troyes, Lyon l'avait prêté. Il s'était fait les croisés en mars, malheureusement, mais il a des qualités de vitesse, de crochets. Lyon l'avait payé très cher (5 M€), il a besoin d'assumer ce statut, de s'aguérir, il est encore en apprentissage. Il avait envie de venir, de porter ce maillot. Il m'avait appelé pour ça. » Une belle façon pour le technicien de préparer le terrain à sa nouvelle recrue...

« Je n'ai qu'une envie : faire mes débuts en Vert »

« Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE, a quant à lui expliqué le joueur. J'arrive avec un état d'esprit revanchard après une année compliquée. Mais je me sens désormais très bien et je n'ai qu'une envie : faire mes débuts en Vert». Pintor, qui a fêté ses 22 ans vendredi dernier, au lendemain de sa signature, devrait évoluer sur le flanc gauche du 3-4-3 de Batlles, mais il n'est pas exclu que le coach des Verts l'utilise aussi en pointe, aux côtés de Jean-Philippe Krasso, lui qui cherche un attaquant de profondeur pour accompagner l'ancien spinalien. « Lenny, c’est un ailier qui peut jouer des deux côtés. Il aime déborder et sait aussi repiquer dans l’axe. C’est un garçon tout à fait agréable à vivre, très respectueux des consignes du coach », a confié à Poteaux Carrés Damien Ott, l'ancien adjoint de Batlles à Troyes. Lenny est un joueur vif et intéressant, il est à l’aise des deux pieds et sait se montrer décisif. Je pense qu’il a encore une belle marge de progression. C’est un joueur de vitesse et de profondeur, il a besoin d’espace pour être bon. Laurent apprécie son profil, je ne suis pas surpris de le retrouver à Sainté. »

Il n'a joué qu'une minute avec l'OL en L1 !

A l'OL, Pintor n'aura jamais vraiment eu sa chance malgré 5 buts inscrits en 7 matches de Youth League. Il n'a disputé qu'un seul match en L1, fin 2018, avec une entrée en jeu contre Nîmes... pour une minute ! A noter que Pintor reste tout de même un peu lié à l'OL, qui a conservé 30% sur un futur transfert.