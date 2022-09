ASSE - Mercato : Léo Pétrot veut rattraper le temps perdu

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

But ! Saint-Etienne l'avait dévoilé dès le mois de juin, quand Laurent Batlles avait été nommé entraîneur : l'ancien troyen voulait faire revenir Dylan Chambost et Léo Pétrot, ses deux anciens capitaines lorsqu'il coachait la réserve verte. Pour Chambost, en fin de contrat à l'Estac, tout s'est très vite décanté. Il a fallu attendre la fin de l'été pour voir Pétrot revenir lui aussi au bercail, mais après une saison à Andrézieux (N2) et une autre à Lorient, le défenseur polyvalent a lui aussi fini par retrouver son club formateur. « L'ASSE, c'est mon club de cœur. Je suis très heureux d'être ici, s'est-il réjoui Je vais découvrir la Ligue 2, un nouveau championnat pour moi, mais peu importe la division, mon envie est d'aider le club à atteindre ses objectifs. J'ai hâte de retrouver les supporters et qu'on réalise, tous ensemble, une belle saison ».

Batlles : « Je voulais déjà le faire venir à Troyes »

« Je connais très bien Léo. Je voulais déjà le faire venir à Troyes, mais on avait recruté beaucoup de joueurs à son poste, a expliqué Laurent Batlles. Léo peut occuper l'axe gauche dans une défense à trois et il peut jouer dans le couloir gauche, y compris comme piston. C'est un profil intéressant, qui nous faisait défaut. C'était important d'avoir un gaucher qui puisse ressortir les ballons. » De plus, l'ASSE récupère un joueur de tempérament, qui revient revanchard puisqu'il n'avait pas eu sa chance chez les pros après sa formation... « Léo a été l'un de mes capitaines lorsque j'entraînais la réserve. Il s'est aguerri grâce à ses qualités morales. Elles lui ont permis de gagner sa place en Ligue 1. Je l’ai suivi à Andrézieux puis à Lorient. C'est devenu un père de famille. Il a pris en maturité. Il a évolué depuis son départ. Le récupérer était très important. » Et à Léo Pétrot de conclure... « J'ai passé 7 ans ici, j’ai été formé au club. Quand je suis parti, j'avais l'impression que l'histoire n'était pas terminée. En plus je connais très bien le coach, je l'ai eu pendant trois ou quatre ans avec la réserve. Je suis très content de le retrouver, ça a été un argument. Il m'a beaucoup fait progresser. »