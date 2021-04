ASSE – Mercato : les affaires de Mostafa Mohamed en Turquie ne s'arrangent pas

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Paris SG

Mostafa Mohamed passe un début de printemps délicat. Voilà désormais près de deux mois que l'attaquant égyptien n'a plus fait trembler les filets avec Galatasaray. Prêté au club tur, le joueur, longtemps pisté par l'ASSE cet hiver, avait débuté par 5 buts en 5 matches. Mais depuis, ses affaires se sont compliquées avec notamment une expulsion.

Positif au Covid

Et Galatasaray, qui avait pris les commandes de la SuperLig en battant Fenerbahce (1-0) grâce à un but de Mohamed, n'est plus que 3e. Le club stambouliote vient tout de même de relever la tête en battant Goztepe (3-1) grâce à un triplé du jeune Kerem Akturkoglu. Un succès bienvenu après une série de quatre matches sans victoire. Mais Mohamed n'y a pas participé. En milieu de semaine dernière, l'attaquant a en effet testé positif à la Covid-19.