ASSE – Mercato : les deux grands gagnants de la préparation vers la prolongation ?

Ils sont les deux grands vainqueurs de la campagne de matches amicaux, à l'ASSE. En prêt la saison passée à QRM, champion de National, Mickaël Nadé a marqué des points pendant toute la préparation. Titulaire lors des derniers matches, il n'a pas démérité, malgré les défaites contre Marseille (1-2) et Francfort (1-2). Ses chances de le voir débuter dimanche contre Lorient, pour la reprise de la L1, sont réelles.

Et à un an du terme de son contrat, la question d'une prolongation se pose forcément. Idem pour Bryan Nokoue, le jeune latéral camerounais. Alors qu'un prêt à Sète (N) était envisagé, le défenseur a participé aux derniers matches en doublure d'Yvann Maçon, à droite. Au détriment d'Alpha Sissoko, non retenu dans le groupe contre Marseille et Francfort.