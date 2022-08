ASSE - Mercato : les finances ne sont pas le seul frein pour attirer des recrues

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Jean-François Soucasse était passablement irrité samedi. Après la claque historique enregistrée contre Le Havre à Geoffroy-Guichard (0-6), le président exécutif de l’ASSE a passé un savon aux Verts dans l’intimité du vestiaire, où Mathieu Cafaro et Anthony Briançon se sont excusés.

Très prolixe dans L’Équipe du jour, Soucasse n’a pas eu la langue dans sa poche au moment d’évoquer le recrutement de l’ASSE au mercato estival. Notamment les difficultés à ferrer de nouveaux renforts.

« Le paradoxe, c’est qu’on est moins limités par des problèmes économiques que par la difficulté de trouver des joueurs prêts à relever notre défi ambitieux. Il ne suffit pas d’arriver avec un beau public, un superbe stade et un grand palmarès, a-t-il insisté. La réalité, c’est que l’AS Saint-Étienne recrute comme un club de Ligue 2 qui offre aux joueurs des matches de L 2 tous les week-ends. Et à salaire égal, un joueur préfère jouer en Ligue 1. De plus, notre début de saison complique notre travail. Si un joueur a un doute sur notre capacité à remonter, il ne vient pas. »