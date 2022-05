ASSE - Mercato : les Girondins débarquent sur le favori des Verts pour l'après-Dupraz !

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Derniers du championnat à trois points du 18e, le FC Metz, avec une différence de buts très défavorable, les Girondins de Bordeaux auront besoin d'un miracle, un vrai, pour se maintenir samedi. Il faudrait que l'ASSE et les Lorrains s'inclinent respectivement à Nantes et Paris, ce qui est possible, mais il faudrait également qu'ils s'imposent par treize buts d'écart à Brest dans le même temps. Autant dire que la L2 est au bout de la 38e journée pour le FCGB...

Ce qui permet à leurs dirigeants de plancher sur le futur visage de l'équipe et notamment celui qui les dirigera, étant entendu que David Guion ne restera pas. Foot Mercato annonce que Jean-Marc Furlan est le favori pour lui succéder. Actuellement en poste à Auxerre, qui disputera les barrages contre Sochaux, Furlan est un ancien de la maison girondine, où il a joué comme défenseur. Mais dans le cas où il déciderait de rester à l'AJA, par exemple parce qu'il est monté en L1, le plan B se nomme Laurent Battles ! L'ancien milieu est également dans le collimateur de l'ASSE, où Loïc Perrin le verrait bien succéder à Pascal Dupraz. Une sacrée concurrence en perspective pour l'ASSE...

INFO #Bordeaux 🔵⚪️



Condamné à la L2, Bordeaux réfléchit déjà au futur entraîneur la saison prochaine.



Jean-Marc Furlan, actuel coach d’Auxerre, a été proposé à la direction bordelaise.



Laurent Batlles aussi pisté.



[avec ⁦@Santi_J_FM⁩]https://t.co/m9el4iHYVm — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) May 18, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur