ASSE – Mercato : les Girondins sur la route d'une piste de Puel !

Le nom de Lucien Agoumé revient avec insistance à l'ASSE, et ce de longue date. Et encore plus depuis quelques heures, ce qui peut étonner dans la mesure où Claude Puel axe ses efforts sur un avant-centre et un défenseur central.

Des sources italiennes annoncent en effet qu'Agoumé pourrait se diriger vers l'ASSE en prêt après avoir prolongé son contrat à l'Inter. Mais selon Ignazio Genuardi, les Verts ne sont pas seuls sur le coup. « Après avoir rempilé avec l’Inter, Agoumé se dirige bel et bien vers un nouveau prêt. Alors que des clubs sont intéressés en Italie et en Allemagne, l’ex-Sochalien doit revenir en France. Outre l’ASSE, Brest et Bordeaux sont aussi sur le coup. », révèle-t-il. A suivre, donc...

