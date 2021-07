ASSE - Mercato : les noms des prétendants à Gourna-Douath ont filtré

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

On savait que Lucas Gourna-Douath avait attiré l'attention de gros clubs européens mais on ne savait pas lesquels. Le danger était toutefois suffisamment grand pour que l'AS Saint-Etienne propose une prolongation de contrat à son milieu de terrain de 17 ans (qui sera officielle quand il sera majeur), de façon à se protéger. Et les dirigeants verts ont bien fait car le journaliste de ROMC Loïc Tanzi explique sur Twitter que l'Atalanta va passer à l'attaque…

"Lucas Gourna-Douath, dont l'officialisation de la prolongation ne devrait plus tarder, est très courtisé cet été. L'Atalanta s'apprête à formuler une première offre. Chelsea, Dortmund, Leverkusen font parties des clubs qui sont là. Dans tous les cas, le milieu de terrain a fait savoir qu'il souhaitait faire une saison supplémentaire à Saint-Etienne. Si transfert il y a dès cet été, le Français sera ensuite prêté chez les Verts."

