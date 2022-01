ASSE - Mercato : les premiers mots d'Ignacio Ramirez après son retour au pays

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Débarqué à la toute fin du marché estival, après que les présidents de l'ASSE aient invité Claude Puel à accepter son arrivée, Juan Ignacio Ramirez aura connu bien des déboires pendant ses quatre mois dans le Forez. Le pire étant le manque de confiance de son entraîneur, qui ne l'aura fait jouer qu'à six reprises, pour une seule titularisation et, évidemment, zéro but. Pas placé dans les meilleures conditions et sans doute pas prêt non plus pour le football européen, l'attaquant a vu l'AS Saint-Etienne mettre un terme anticipé à son prêt d'un an.

C'est donc retour à l'envoyeur pour Ramirez, qui ne va cependant pas rester à Liverpool, puisqu'il va être prêté au Nacional, deuxième plus grand club uruguayen, où joue déjà son frère. Arrivé ce jeudi à l'aéroport de Montevideo, Ramirez a vu des journalistes venir à sa rencontre pour lui demander ses impressions. Sans surprise, il n'y est pas question des Verts... "Je suis content de mon arrivée au Nacional, c'est un rêve qui se réalise. Je me sens bien physiquement. Au Nacional, on a l'obligation de toujours gagner, c'est très clair pour moi et je viens pour apporter ma contribution. J'ai hâte de commencer l'entraînement. Évoluer aux côtés de mon frère est également un rêve". Vivement qu'il évoque son séjour stéphanois...

Llegó Juan Ignacio Ramírez para jugar en Nacional: “contento por llegar a Nacional, es un sueño cumplido, llego bien físicamente. En Nacional está la obligación de ganar siempre, lo tengo claro y vengo a aportar. Ya estoy deseando ir a entrenar” dijo en @Sport890. pic.twitter.com/u0MdoSmzMB — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) January 20, 2022