ASSE : les premiers mots de Dreyer, qui laisse entendre qu'il sera titulaire face à Valenciennes

L'AS Saint-Etienne a officialisé ce mardi l'arrivée de Matthieu Dreyer en provenance de Lorient. Sur le site officiel des Verts, le gardien de 33 ans, qui s'est engagé avec le club du Forez pour les deux prochaines saisons, a livré ses premiers mots en tant que joueur de l'ASSE.

"Je vais avoir la possibilité de débuter assez rapidement"

"Je suis fier et content qu’un club comme l’AS Saint-Étienne fasse appel à moi. Maintenant, ça va être à moi de rendre cette confiance qu’on m’a accordée. Je vais avoir la possibilité de débuter assez rapidement, c’est donc parfait. Je vais tout faire pour aider chacun à progresser et permettre à l’équipe de gagner le plus de matchs possible, c’est le plus important. À Saint-Étienne, j’ai vécu des oppositions incroyables, j’ai hâte de pouvoir revivre cette ambiance", a confié Matthieu Dreyer, qui laisse donc entendre qu'il sera titulaire dès samedi lors du déplacement sur la pelouse de Valenciennes. Pour rappel, Etienne Green, expulsé lors de la déroute face au Havre (6-0), sera suspendu pour cette rencontre.

